Asya Kış Oyunları İçin Mutabakat - Son Dakika
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Asya Kış Oyunları İçin Mutabakat

Xinhua, 2025'te Harbin'de yapılacak 9. Asya Kış Oyunları için işbirliği anlaşması imzaladı.

20.09.2024 13:29
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HARBİN, 20 Eylül (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı, Harbin'de düzenlenecek 9. Asya Kış Oyunları organizasyon komitesiyle Perşembe günü işbirliği mutabakatı imzaladı.

7-14 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 9. Asya Kış Oyunları, Beijing Kış Olimpiyatları'nın başarısının ardından Çin'de yapılacak bir diğer büyük uluslararası buz ve kar müsabakası olacak.

Zengin buz ve kar kültürüyle tanınan ve Çin'de kış sporlarının doğduğu yer olan Harbin'den çok sayıda Kış Olimpiyatı şampiyonu çıktı. Daha önce 1996 Asya Kış Oyunları ve 2009 Kış Üniversite Oyunları'nın düzenlendiği kent, üçüncü kez büyük bir uluslararası kış sporları etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Çin'in ulusal haber ajansı ve geniş bir ağa sahip küresel medya kuruluşu olan Xinhua, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından resmi olarak uluslararası haber ajansı olarak tanınıyor. Ajansın pek çok uluslararası spor etkinliğini takip etme konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunuyor.

Xinhua Genel Sekreteri Jing Ruyue, haber ajansının 9. Asya Kış Oyunları'nda ev sahibi medya kuruluşu olarak hizmet verirken, spor haberciliği ve sportif etkinliklerdeki uzmanlığından yararlanacağını belirtti.

Jing, Xinhua'nın oyunlardan önceki hazırlıklardan müsabakalardaki önemli anlara ve sonrasındaki gelişmelere kadar tüm aşamalarda kapsamlı ve yetkili habercilik yapacağını söyledi.

Jing, Xinhua'nın etkinlik kapsamında Harbin'in eşsiz kültürel ve kış sporları mirasını uluslararası sahnede tanıtmayı ve Çin ile ilgili ilgi çekici haberleri dünyayla paylaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Aynı zamanda Asya Kış Oyunları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri olan Harbin Belediye Komitesi Sekreter Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Wang Hesheng, işbirliği anlaşmasının imzalanmasını, hazırlık sürecindeki önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. Wang, kurulan ortaklığın medya erişim stratejisini geliştirip, Harbin Asya Kış Oyunları'nın etkisi, görünürlüğü ve uyumunu artıracağına işaret etti.

Kaynak: Xinhua

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