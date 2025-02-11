Asya Kış Oyunları'nda Sürat Pateni Heyecanı

HARBİN, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 9. Asya Kış Oyunları'nda sürat pateni erkekler 1000 metre yarışında mücadele eden Kazak sporcu Artur Galiyev (solda) ve Güney Koreli sporcu Cho Sanghyeok, 11 Şubat 2025. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)
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