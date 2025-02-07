Asya Kış Oyunları'nda Yüksek Beklentiler - Son Dakika
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Asya Kış Oyunları'nda Yüksek Beklentiler

IOC Başkanı Thomas Bach, Harbin'deki oyunların beklentileri aşacağını belirtti.

07.02.2025 17:35
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HARBİN, 7 Şubat (Xinhua) -- Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'in Harbin kentinde bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, etkinliğin beklentilerin ötesine geçeceğini söyledi.

Bach cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çin'in geleneksel kış sporları merkezindeyim ve son altı yıldaki büyük gelişmeyi görüyorum. Çin'in ve Harbin halkının büyük spor etkinlikleri düzenleme konusundaki uzmanlığını biliyorum. Dolayısıyla beklentiler çok yüksek. Bildiğim kadarıyla Çin bu yüksek beklentileri bile aşacak" ifadelerini kullandı.

Çin'in 2022 Beijing Kış Olimpiyatları'na başarıyla ev sahipliği yapmasının ardından, şimdi de Harbin Asya Kış Oyunları'nın açılışını yaptığını belirten Bach, bu etkinliğin Beijing Kış Olimpiyatları'nın mirasının bir devamı olduğunu vurguladı.

Bach, "Bu oyunlar Beijing 2022'nin mirasının bir parçası ve Çin'de kış sporlarındaki gelişme nefes kesici. Çin'de kış sporlarına aşina olan ve kış sporları yapan 300 milyondan fazla insan var. Eğer bunu, dünya çapındaki tüm kış sporları tutkunlarıyla karşılaştırırsanız şunu görürsünüz: Beijing 2022'den önce bir kış sporu dünyası vardı ve ondan sonra tamamen farklı bir küresel kış sporu dünyası oluştu" dedi.

Bach, aralarında yeni katılımcıların da bulunduğu bazı delegasyonların Oyunlar'daki manzaralardan oldukça etkilendiğini ifade ederek, "Az önce Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan gelen kış sporcularıyla tanıştım. Bu ülkelerde kış sporlarına olan ilginin arttığını görmek sevindirici. Olması gereken de bu; mümkün olduğunca daha çok ülkeden daha çok sporcu, Beijing 2022'nin büyük mirasından faydalanmalı" diye konuştu.

7-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Asya Kış Oyunları, 34 ülke ve bölgeden 1.200'den fazla sporcunun katılımıyla rekor bir katılıma sahne oluyor.

Kaynak: Xinhua

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