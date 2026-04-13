Asya Ocak, Sağlık Projeleriyle Öne Çıkarak 13 Üniversiteden Kabul Aldı
Asya Ocak, Sağlık Projeleriyle Öne Çıkarak 13 Üniversiteden Kabul Aldı

13.04.2026 10:13
İzmir'deki Özel Çakabey Okulları 12'nci sınıf öğrencisi Asya Ocak, sağlık alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Geliştirdiği yazılımlar sayesinde önemli başarılar elde eden Asya, yurtdışındaki prestijli üniversitelerden kabul aldı.

İzmir'deki Özel Çakabey Okulları 12'nci sınıf öğrencisi Asya Ocak, sağlık alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Geçen yıl, meme kanseri tespitinde radyasyon yaymayan ultrason cihazları için yazılım geliştirdi ve stres kırıklarını erken tespit eden bir sistem yaptı. 'Fracture Detection' projesi, stres kırıklarını yüzde 92 doğrulukla belirleyip doktorlara uyarı veriyor.

Asya, şimdi yurtdışındaki 13 önemli üniversiteden kabul alarak önemli bir başarı elde etti. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley başta olmak üzere Pensilvanya, Cornell, Columbia, New York, Kaliforniya Üniversitesi, San Diego, Rochester Teknoloji, Georgia Teknik Enstitüsü, Kanada'daki Toronto, İtalya'daki Bocconi, İskoçya'daki Edinburgh ve İngiltere'deki Manchester ve Bristol Üniversiteleri'ne kabul edildi. Asya, çalışmalarında insanlığa faydalı projeler geliştirmeye odaklandığını ve Pensilvanya Üniversitesi'ndeki işletme ve mühendislik programını tercih etmeyi düşündüğünü belirtti. Yapay zekâ ve sağlık alanındaki çalışmalarına üniversite eğitimi sırasında devam etmek istiyor.

Kabul sürecinde, '100 Rise Global' listesine girmesi ve topluma katkı sağlayan çalışmalarının etkili olduğunu düşünüyor. Ayrıca, Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden 10 bin dolarlık araştırma fonu aldı ve Pensilvanya Üniversitesi'nde seçkin bir çift diploma programına kabul edildi. Bu üniversitelere başvurma nedenleri arasında alanlarında dünya çapında ilk 10'da yer almaları ve araştırma projelerini desteklemeleri bulunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Güncel, İzmir, Son Dakika

