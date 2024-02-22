Asya Parlamenter Asamblesi\'nde İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları ele alındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14. Genel Kurulunda İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Filistin konusu ele alındı.
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın başkanlığındaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı toplantıya katılan parlamento başkanlarının çoğu Filistin meselesini gündeme getirdi.
Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed el-Musalam konuşmasında APA'nın Filistin'in desteklenmesi hususunda ortak tavır sergilemesi gerektiğini söyledi.
Ahmed el-Musalam, "Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkı sağlanmalıdır. Uluslararası kurallar uygulanmalıdır." dedi.
Irak Meclisine vekaleten Başkanlık eden Muhsin Mendelavi, Filistin ve Gazze'deki kritik sorunun acil çözülmesi gerektiğini belirtti.
Mendelavi, "Bu krizin tüm bölgeye etkisi var. Bu saldırının etkileri tüm bölgeye ve dünyaya yayılacaktır. Tüm dünya ülkeleri sorumludur. Kardeş Filistin halkını desteklemekten çekinmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
"Asya uyuyan devdir. Uyuyan devi uyandırmalıyız"
Sri Lanka Parlamentosu Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana da konuşmasında, Asya bölgesindeki krizlerin çözümü için işbirliğinin önemine dikkati çekti.
Abeywardana, "Asya uyuyan devdir. Önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için çabalarımızı birleştirmeliyiz. Bölgemizde savaş istemiyoruz. Tüm bunlara ortak çabalarımızla ulaşabiliriz. Barış elde etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Uyuyan devi uyandırmalıyız." şeklinde konuştu.
Tayland Meclis Başkanı Wan Muhamad Noor Matha da Birleşmiş Milletlerin İsrail-Filistin sorunu konusunda yıllardır çözüm üretemediğini söyledi.
Matha, "APA üyeleri Gazze'deki sivillere insani yardım yapmalıdır. İşbirliği yaparsak dünya barışa kavuşur." dedi.
Umman Şura Meclis Başkanı Halid bin Hilal bin Nasır el-Maveli, Gazze ve Filistin'deki insanların sıkıntılarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.
El-Maveli, "Gazze'de ve Filistin'de soykırım savaşı yürütülüyor. Hastalıklar var. Eğitim durdu. Gelişim felç oldu. Ölü ve yaralıların üçte ikisinden fazlası kadın, çocuk ve sivillerdir. İnsan haklarına saygı duymayan, uluslararası hukuku hiçe sayan bir ülke ile karşı karşıyayız. Herkes Gazze'de yaşananları kararlılıkla kınamalıdır. Bu acımasız savaşı durdurmak için barışı seven herkesle birlik olmaya hazırız." diye konuştu.
"Filistin halkını yenmeyi başaramayacaklar"
Filistin Ulusal Konseyi Başkanvekili Ali Faysal, İsrail'in işgali nedeniyle Filistin'de hayatı ilgilendiren her alanın mahvedildiğini bildirdi.
Faysal, "Filistin özgür olmazsa Asya özgür olmaz." diyerek, Filistin'in terörist bir devletin işgali altında bulunduğunu söyledi.
Filistin halkının en acımasız savaşla karşı karşıya kaldığını belirten Faysal, "Siyonistler Gazze'deki halkımıza karşı soykırım yapıyor. Ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardır. Filistin halkını haritadan silme siyaseti uyguluyorlar fakat bunu başaramayacaklar. Filistin halkını yenmeyi başaramayacaklar. Biz bağımsız Filistin devletini kuracağız. Başkenti de Kudüs olacaktır." dedi.
Faysal, İsrail'i işgal ettiği bölgelerden çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Tüm dünya duysun ki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ya da (ABD Başkan Joe) Biden'ın siyasi kariyerleri için bizim insanlarımızın bedenlerini, canlarını kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz kalıcıyız onlar ise gidicidir. Biz gerçek hikayenin sahibiyiz. Onlar ise faşist ve siyonist iddiaların sahibidir. Siyonist düşmanın ve onun ortağı ABD'nin kendi isteklerini bize dikte etmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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