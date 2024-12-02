Asya Pasifik Film Ödülleri'nde Türk Filmlerine Ödül

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Asya Pasifik'te kültürel çeşitliliği ve sinematik mükemmelliği tanıma, tanıtma ve ödüllendirme amacıyla bu yıl 17. kez düzenlenen "Asya Pasifik Film Ödülleri"nden, TRT ortak yapımı "Tereddüt Çizgisi" ile "Shambhala" filmleri ödülle döndü.

Bu yıl 23 Asya Pasifik ülkesinden 31 filmin farklı kategorilerde yarıştığı yarışmada, yönetmenliğini Selman Nacar'ın yaptığı "Tereddüt Çizgisi" filmi "En İyi Senaryo" ödülünü kazandı.

Türkiye, Romanya, Fransa, İspanya ortak yapımı film, 12 Punto 2021'de "TRT Ortak Yapım Ödülü"ne sahip olmuştu. Film, avukat Canan'ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalışını anlatıyor.

Nepalli yönetmen Min Bahadur Bham'ın "Shambhala" filmi ise yarışmada "Kültürel Çeşitlilik Ödülü"nün sahibi oldu.

Türkiye, Nepal, Fransa, Norveç, Hong Kong, Tayvan, ABD, Katar ortak yapımı olan film, 12 Punto 2020'de "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"ne değer görülmüştü.

Gelecek yıl 97. Akademi Ödülleri'nde Nepal'in Oscar adayı olarak belirlenen film, gittiği ticaret yolculuğunda kocasını kaybeden Pema'nın hikayesini ele alıyor.