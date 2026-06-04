Fidan'ın Astana ziyareti iddiasına yalanlama

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in "Kazakistan temaslarından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle Astana'ya yapacağı ziyareti iptal ettiği" yönündeki haberlere ilişkin konuşan bir Türk yetkili, gündemde böyle bir ziyaret olmadığını belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kazakistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. GKRY basınında yer alan bir haberde, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmayı planladığı Astana ziyaretini, Hristodulidis'in temaslarından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle iptal ettiği" iddia edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine açıklamada bulunan bir Türk yetkili, gündemde böyle bir ziyaret olmadığını kaydetti. Yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç hafta önce Astana'ya ziyarette bulunduğunu hatırlattı.