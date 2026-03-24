Asya, Yapay Zeka Geliştirmede Öncü Oluyor
Asya, Yapay Zeka Geliştirmede Öncü Oluyor

Asya, Yapay Zeka Geliştirmede Öncü Oluyor
24.03.2026 17:13
Boao Asya Forumu raporuna göre, yapay zeka gelişimi Asya'ya kayıyor, Çin liderliğini sürdürüyor.

BOAO, 24 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından yayımlanan "2026 Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon İlerlemesi Yıllık Raporu"nda yapay zeka geliştirme konusunda küresel merkezin Avrupa ve ABD'den giderek Asya'ya doğru kaydığı belirtildi.

Salı günü yayımlanan raporda, "Asya ekonomileri, kayda değer düzeydeki dijital nüfusları, çeşitliliğe sahip uygulama ekosistemleri ve tutarlı politika çerçevelerinden yararlanarak, yapay zeka konusunda takipçi konumundan öncü konumuna doğru hızla evriliyor" denildi.

Raporda, bu alanda öne çıkan ülkeler arasında Çin'in tüm değer zincirini kapsayan endüstriyel olgunluğa ulaştığı ve büyük ölçekli uygulamalarda güçlü kapasite sergilediği belirtildi. Japonya ve Güney Kore, üst düzey imalat ve endüstriyel otomasyona odaklanırken, uygulama odaklı ilerlemeye örnek teşkil eden Singapur ise yönetişim inovasyonunda merkezi bir rol oynuyor ve platform merkezi işlevi görüyor.

Raporda Asya ekonomilerinin, teknolojik çözümleri ve tatbiki uygulama deneyimlerini yurtdışına ihraç ederek, kuralları pasif olarak uygulayan olma konumundan çıkıp, kurallara proaktif şekilde katılan ve bu konuda öncülük eden konumuna doğru kademeli bir dönüşümden geçtikleri de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asya, Yapay Zeka Geliştirmede Öncü Oluyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Asya, Yapay Zeka Geliştirmede Öncü Oluyor - Son Dakika
