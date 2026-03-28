At Arabası Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
At Arabası Park Halindeki Araçlara Çarptı

28.03.2026 11:59
Arnavutköy'de kontrolsüz ilerleyen at arabası park halindeki 2 araca çarptı. Araç sahipleri şikayetçi oldu.

Arnavutköy'de başıboş halde ilerleyen at arabasının çarptığı park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldi.

İmrahor Mahallesi'nde gece saatlerinde kontrolsüz şekilde ilerleyen at ve bağlı olduğu araba sokakta park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde ağır, diğerinde ise hafif hasar oluştu.

Olay yerine gelen araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlar, at arabasının peşine düştü. Olayın ardından araç sahipleri, şikayetçi olmak üzere polis merkezine başvurdu.

Öte yandan at arabasının park halindeki otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, atın kontrolsüz şekilde ilerleyerek park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Otomobilin sahibi Miyazer Taşdemir, gazetecilere, komşusunun arayıp durumu haber verdiğini, dışarı çıktıklarında arabanın hasar aldığını gördüklerini söyledi.

Koşan iki kişinin peşinden gittiklerini, birisinin eşine bıçak çektiğini, bunun üzerine karakola gidip ifade verdiklerini anlatan Taşdemir, kamera kaydını gördüklerinde at arabasının çarptığını fark edip şok olduklarını belirterek, "Karakola gidip 'At arabası çarptı' dediğimiz zaman 'İstanbul gibi bir yerde oturuyorsunuz, nasıl at arabası çarpar?' diye güldüler. Bu sabah da şikayetçi olmak için adliyeye gittik. Olayı anlattığımızda at arabası deyince onlar da güldüler." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, maddi ve manevi zararda olduklarını aktararak, "Hem eşime bıçak çekildi hem arabamız bu şekilde. Bu bir çocuğa da çarpabilirdi. Mahallede at koşturuyorlar. İstanbul gibi bir yerdeyiz. Çocuklarımız içerideydi, gündüz olsaydı birkaç çocuğa bir şey olurdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel At Arabası Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
