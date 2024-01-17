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ATA-AÖF, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyıl sonu sınavını başarıyla tamamladı - Son Dakika
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ATA-AÖF, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyıl sonu sınavını başarıyla tamamladı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyıl sonu sınavını, 81 ildeki 95 sınav merkezinde gerçekleştirdi. Sınava 291 bin 812 öğrenci katıldı ve 897 özel gereksinimli öğrenciye özel salonlar ve yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi. Sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için yaklaşık 150 bin kişi görev aldı. ATA-AÖF, açık öğretimde marka haline gelerek ülke genelinde başarılı bir final sınavı operasyonu gerçekleştirdi.

ATA-AÖF, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyıl sonu sınavını başarıyla tamamladı
17.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 13:58
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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyıl sonu sınavını, yurt içinde 81 ildeki 95 sınav merkezinde gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl sonu sınavı, 13-14 Ocak'ta üç oturum şeklinde, 13 lisans, 4 lisans tamamlama ve 31 önlisans programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 291 bin 812 öğrenci katıldı.

Sınav kapsamında 897 özel gereksinimli öğrenciden 712'sine farklı oturumlarda özel salonlar ve 3093 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde 1683 binada 95 sınav merkez yöneticisi, 1683 bina sınav sorumlusu, 1207 bina sınav sorumlusu yardımcısı, 1668 bina yöneticisi, 28 bin 322 salon başkanı, 31 bin 873 gözetmen ve 6083 yedek gözetmen bulunduruldu.

Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 150 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu hafta sonu Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde ülke genelinde başarılı bir final sınavı operasyonu gerçekleştirildiğini ve açık öğretimde marka haline gelindiğini belirtti.

Kaynak: AA
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