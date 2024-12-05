Ata Demirer Gazinosu Bostancı'da

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Oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, "Ata Demirer Gazinosu" gösterisini 12-13 Aralık'ta iki gece üst üste Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneleyecek.

Sanatçı, programda Türk sanat müziği, opera, türkü, pop müzik, taverna ile arabeskin de yer aldığı repertuvarı ve komedi gösterilerini beğeniye sunuyor.

BKM organizasyonuyla düzenlenen programda, Demirer'e müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu, 12 Şubat 2025'te Congresium Ankara'da izleyiciyle buluşacak.