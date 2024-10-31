Ata Demirer Gazinosu Yeni Sezonda

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Oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, "Ata Demirer Gazinosu" gösterisini yeni sezonda da müzikseverlerle buluşturacak.

Demirer, gösterisinde komedi gazinosu formatını sahnelere taşıyor.

Sanatçı, programda, Türk sanat müziği, opera, türkü, pop müzik, taverna ve arabeskin de yer aldığı repertuvarı ve komedi gösterilerini beğeniye sunuyor.

BKM organizasyonuyla düzenlenen yeni sezon programında Ata Demirer'e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu, 8, 26 ve 27 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, 12-13 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde ve 12 Şubat 2025'te Congresium Ankara'da sahnelenecek.