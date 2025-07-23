Ata Tohumu İle Taşköprü Sarımsağı Üretimi - Son Dakika
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Ata Tohumu İle Taşköprü Sarımsağı Üretimi

Ata Tohumu İle Taşköprü Sarımsağı Üretimi
23.07.2025 11:23
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Hasan Kayıkcı, 30 yıldır ata tohumuyla Taşköprü sarımsağı üretiyor, bu yıl hasat devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ata tohumundan vazgeçmeyen sarımsak üreticisi Hasan Kayıkcı, 30 yıldır aynı tohumu kullanıyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı, bölgede bu yıl yaklaşık 28 bin dekar alanda üretiliyor. Bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsağın hasadı devam ediyor.

İlçeye bağlı Karşı köyünde yaşayan Hasan Kayıkcı da yaklaşık 15 dekar alanda sarımsak üretimi gerçekleştiriyor.

Hasan Kayıkcı, AA muhabirine, ailece tarlada çalıştıklarını, yıllardır sarımsak dışında başka bir ürün yetiştirmediklerini söyledi.

Taşköprü sarımsağının Çin sarımsağıyla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Kayıkcı, "Ayrı bir tadı, aroması ve lezzeti vardır. Dişi, pembe ve kırmızı, acı ve sert olur. İçerisindeki selenyum miktarı Taşköprü'ye özgüdür, başka yerde bulunmaz. Taşköprü sarımsağına, 'beyaz altın' deriz, çünkü dışının rengi bembeyazdır. Renk, kalite ve aroma olarak hiçbir sarımsak Taşköprü sarımsağını tutmuyor." dedi.

Kayıkcı, askerden geldikten sonra ata tohumunu kullanmaya başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"1995'te buradan tohum almıştım, gerçek Taşköprü sarımsağı. 30 yıldır hiç değiştirmeden ektim. Ata tohumu dediğimiz tohumumuz. Çok verimli olmayabilir. Çin'den gelen sarımsakları dikenler oluyor. Ben ise 30 yıldır hiç değiştirmedim, aynı tohumu ekiyorum. Diğer sarımsakların verimi fazla ama bu sarımsağın yerini tutmuyor. Bu tohumu kaybetmemek için uğraşıyoruz. Oğluma da 'Bu tohumu ekmeye devam et' diyorum. Bizim gerçek sarımsağımız budur."

Taşköprü sarımsağının raf ömrünün uzun olduğuna işaret eden Kayıkcı, "Mutfağa ya da depoya koyarsın. Bu sarımsak 10-11 ay hiç bozulmadan saklanır. Öbür sarımsaklar 2-3 ayda çürür gider. Bizim sarımsağımızın 11 ay dayanma özelliği vardır." ifadesini kullandı.

Hasan Kayıkcı'nın eşi Mediha Kayıkcı ise sarımsağın ekiminden hasadına kadar kadınların her aşamasında aktif rol oynadığına dikkati çekerek, "Kadınlarımızın emeği çoktur bu işte. Mart ayından hasada kadar hemen hemen her işini kadın yapar. Biz ata tohumu ekiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ata Tohumu İle Taşköprü Sarımsağı Üretimi - Son Dakika

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