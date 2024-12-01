Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
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Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, kar kalınlığı 90 cm ile sezonu açtı, kayakseverleri ağırladı.

01.12.2024 17:48
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Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla ilk ziyaretçilerini ağırladı.

İl merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi pistlerinde, önceki günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve zorluk derecesine göre uzunluğu 1300 metre olan 2 pistin yer aldığı merkez, pistlerin hazırlanıp telesiyej ve teleski sistemlerinin bakımlarının yapılmasının ardından hafta sonu kayakseverlerin hizmetine sunuldu.

Toplamda 595 metrelik telesiyej ve 159 metrelik teleski sisteminin yer aldığı tesise ilgi gösteren vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kayak merkezinin zirvesinin arka yamacındaki vadide oluşan bulut denizi de bölgeye gelenlere görsel şölen sundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, Atabarı Kayak Merkezi'nin il merkezine yakın olmasının kayakseverler için önemli avantaj olduğunu söyledi.

Atabarı'na yarım saatte ulaşılabileceğine işaret eden Ergün, "Tesislerde 80-90 santimetrelik kar var. Dün itibarıyla burada kayak sezonu başladı. İlgi olduğunu görüyoruz. Biz de tesisi inceleyip vatandaşın talep ve isteklerini dinlemek için buraya geldik. Çok güzel bir ortam var. Kar kalitesi çok iyi. Kristal kar var. Kayak severleri buraya bekliyoruz." dedi.

Ergün, Artvin'in iklim ve coğrafyasıyla farklı turizm imkanları sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnşallah Artvin'in doğal güzelliklerini ve zenginliklerini daha çok turizme kazandırırız. Kayak merkezi de bu turizm değerlerimizden biri. Atabarı'nda çok güzel bir ortam var. Manzara nefis. Arkadaşlarımız da özveriyle pisti hazırladı ve kullanıma sundu. Gelenlerin keyifli vakit geçireceği bir ortam var. Herkesi davet ediyoruz."

Kayak yapan Türk Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Sinan Okan da geçmiş yıllara kıyasla sezona erken başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Atabarı'nın kayakseverler için harika bir yer olduğunu vurgulayan Okan, "Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ilimizde böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum. Ben 3 yıldır kayak yapıyorum. Erzurum ve Kars'ta da kayak yapmıştım. Burası da en az oralar kadar güzel bir tesis." diye konuştu.

"Burada harika bir tesisimiz var"

Hakan Demiröz ise 12 yıldır kayak yaptığını ifade ederek, "Burada harika bir tesisimiz var. Biz buradan memnunuz." dedi.

Kayak yapmayı öğrenen Derya Turan, ilk defa kayak deneyimi yaşadığını, çok keyif aldığını ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Turan, iki tur attığı pisti çok beğendiğini belirterek, "Yeni öğrendiğim için kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum ama harika bir duygu. Arzu eden herkesin yapabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atabarı Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika

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