ATABEM Öğrencilere Üniversiteye Hazırlık ve Kariyer Planlama Desteği Sağlıyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM), lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar için üniversite sınavına hazırlık kurslarına devam ediyor. ATABEM, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da yalnızca akademik derslerle değil, İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen kariyer planlama eğitimleriyle öğrencilere rehberlik ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM bünyesinde alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen üniversite hazırlık programları, gençlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tüm akademik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Kurslarda düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin gelişim düzeyleri ölçülürken, kariyer planlamaları için de destek sağlanıyor.

Çaybaşı Kurs Merkezi'nde Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle kariyer planlama eğitimi gerçekleştirildi. İş ve meslek danışmanı Müge Bilen tarafından verilen eğitimde, öğrencilere hedef belirleme, CV hazırlama, iş arama kanalları ve mülakat teknikleri gibi konularda bilgi aktarıldı.

Eğitime ilişkin konuşan Müge Bilen, "Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ATABEM kurs merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere kariyer planlama eğitimi verdik. Öncelikle, çalışmak istedikleri sektörlere yönelik hedef belirleme ve güçlü yönlerini keşfetme üzerine bir etkinlik düzenledik. Ardından CV hazırlama, iş arama kanalları ve mülakat teknikleri hakkında bilgiler paylaştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile uzun yıllardır bu tür eğitimleri yürütüyoruz ve ilerleyen dönemlerde uygun gruplarla çalışmalarımız devam edecek" dedi.

ATABEM Matematik Öğretmeni Ayşegül Karaman, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de önem verdiklerini vurgulayarak, "2024-2025 eğitim öğretim yılında da üniversiteye hazırlık derslerimizi sürdürüyoruz. Akademik derslerin yanı sıra, kariyer planlamasına yönelik yapılan bu tür eğitimlerle öğrencilerimize farklı alanlarda da destek olmaya çalışıyoruz. Deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin seviyelerini tespit ediyor ve tüm öğretmen arkadaşlarımızla birlikte onların en iyi eğitimi alması için el birliğiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

ATABEM kurslarına katılan Şeyma Sultan Üçkardeş, hem eğitimin kalitesinden hem de kursların ücretsiz olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hukuk okumayı ve hakim olmayı hedeflediğini belirten Üçkardeş, "Dersler gerçekten çok iyi. İstediğim zaman birebir etüt alabiliyorum. Hocalarımız bizimle çok güzel ilgileniyor. Kursların ücretsiz olması da çok önemli bir avantaj. Burada geleceğim için çok değerli bir destek alıyorum" ifadelerini kullandı.