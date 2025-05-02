ATAK ve Bayraktar TB2, TEKNOFEST'te Gösteri Uçuşu Yaptı

- ATAK Taarruz Helikopteri ile Bayraktar TB2 SİHA, KKTC semalarında birlikte uçtu

HÜRKUŞ'tan gösteri uçuşu

TEKNOFEST KKTC ikinci gününde

LEFKOŞA - TEKNOFEST KKTC'nin ikinci gününde ATAK Taarruz Helikopteri ile Bayraktar TB2 birlikte uçtu.

TEKNOFEST KKTC, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanıp üretilen T-129 ATAK Taarruz Helikopteri, KKTC semalarında birlikle gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Katılımcılar, uçuşu büyük ilgiyle takip etti.

HÜRKUŞ hayran bıraktı

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ da festival kapsamında KKTC semalarında havalandı. İzleyiciler, HÜRKUŞ uçağının performansını ve üstün manevra kabiliyetini yakından görme fırsatı buldu. Katılımcılar gösteri uçuşunu heyecanla izledi.