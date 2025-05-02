ATAK ve Bayraktar TB2, TEKNOFEST'te Gösteri Uçuşu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ATAK ve Bayraktar TB2, TEKNOFEST'te Gösteri Uçuşu Yaptı

TEKNOFEST KKTC'de ATAK Helikopteri ve Bayraktar TB2 SİHA birlikte uçuş gerçekleştirdi.

02.05.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ATAK Taarruz Helikopteri ile Bayraktar TB2 SİHA, KKTC semalarında birlikte uçtu

HÜRKUŞ'tan gösteri uçuşu

TEKNOFEST KKTC ikinci gününde

LEFKOŞA - TEKNOFEST KKTC'nin ikinci gününde ATAK Taarruz Helikopteri ile Bayraktar TB2 birlikte uçtu.

TEKNOFEST KKTC, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanıp üretilen T-129 ATAK Taarruz Helikopteri, KKTC semalarında birlikle gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Katılımcılar, uçuşu büyük ilgiyle takip etti.

HÜRKUŞ hayran bıraktı

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ da festival kapsamında KKTC semalarında havalandı. İzleyiciler, HÜRKUŞ uçağının performansını ve üstün manevra kabiliyetini yakından görme fırsatı buldu. Katılımcılar gösteri uçuşunu heyecanla izledi.

Kaynak: İHA

Teknofest, Teknoloji, Havacılık, Etkinlik, Savunma, Güncel, Spor, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAK ve Bayraktar TB2, TEKNOFEST'te Gösteri Uçuşu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:54:36. #7.12#
SON DAKİKA: ATAK ve Bayraktar TB2, TEKNOFEST'te Gösteri Uçuşu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.