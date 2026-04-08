Atakan Çelik'ten Anadolu Ajansı'nın Öyküsü - Son Dakika
Atakan Çelik'ten Anadolu Ajansı'nın Öyküsü

08.04.2026 16:34
Atakan Çelik'in kitabı, Anadolu Ajansı'nın tarihini ve önemli olaylardaki rolünü ele alıyor.

(ANKARA) - Gazeteci Atakan Çelik'in kaleme aldığı "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü" adlı kitap, okuyucuyla buluştu.

Atakan Çelik'in, Sakarya Üniversitesi'nde hazırladığı yüksek lisans tezinin kitaba dönüştürülmesiyle ortaya çıkan eserde, 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı'nın, Milli Mücadele yıllarında ortaya çıkan kurucu ruhu, çok dilli yayıncılık süreci ve son dönemdeki yapısı ele alındı.

Uzun yıllar Anadolu Ajansı'nda muhabirlik yapan Atakan Çelik kitapta, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar, Arap Baharı sürecinde bölgedeki dönüşüm ve Pakistan'daki sel felaketi gibi önemli olaylardaki saha deneyimlerini aktardı.

Gazze'de yaşanan gelişmelere özel bölüm ayrılan kitapta, Anadolu Ajansı'nın yayımladığı "Tanık", "Kanıt" ve "Sanık" kitaplarının önemine de işaret edildi.

Çelik, "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü"ne ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu eser, hem sahada geçen meslek hayatımın bir özeti hem de akademik bir çalışmanın kitaplaşmış halidir. Anadolu Ajansı benim için sadece bir kurum değil, aynı zamanda bir okul ve bir hayat tecrübesidir. Anadolu Ajansı, Milli Mücadele döneminde bir milletin sesini dünyaya duyurmak ve o dönemde yürütülen algı ve dezenformasyona karşı hakikati ortaya koymak için kuruldu. Bugün de aslında aynı görevi sürdürüyor. Geyve'de bir telgraf hattında filizlenen bu fikir, bugün çok dilli yayıncılıkla dünyanın dört bir yanına ulaşan küresel bir medya gücüne dönüştü. Bu süreç, sadece bir büyüme değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür."

Kaynak: ANKA

Anadolu Ajansı, Edebiyat, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atakan Çelik'ten Anadolu Ajansı'nın Öyküsü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Atakan Çelik'ten Anadolu Ajansı'nın Öyküsü - Son Dakika
