Ataköy Marmaray Alt Geçidi'nde Kot Düşürme Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Ataköy Marmaray Alt Geçidi'nde Kot Düşürme Çalışmaları Başlıyor

Ataköy Marmaray Alt Geçidi\'nde Kot Düşürme Çalışmaları Başlıyor

Bakırköy'deki Ataköy Marmaray Alt Geçidi'nde büyük araçların kazalarına çözüm amacıyla kot düşürme çalışmaları başlatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanmasının ardından bu çalışmalara başlayacak.

24.12.2024 16:32  Güncelleme: 16:37
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BAKIRKÖY'de büyük araçların daha önce defalarca kaza yaptığı ve sabıkalı alt geçit olarak bilinen Ataköy Marmaray Alt Geçidi'nde yolun kot düşürme çalışmaları başladı. İBB ekipleri önce yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları yapacak. Ardından okulların kapanacağı 18 Ocak 2025'te kot düşürme çalışmaları başlayacak.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde büyük araçların defalarca kaza yaptığı ve halk arasında sabıkalı alt geçit olarak bilinen Ataköy Marmaray Alt Geçidi'nde 'Yükseklik uyarısı' ve 'Zorunlu yönlendirme' tabelalarının yetersiz kalması üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kot düşürme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, daha önce kullandıkları araçların yüksekliğine dikkat etmeyen sürücülerin tavanına çarptığı altgeçitte, yol seviyesi alçaltılarak yükseklik artırılacak.

KOT DÜŞÜRME ÇALIŞMASI İÇİN OKULLARIN KAPANMASI BEKLENECEK

İBB ekipleri bugün bölgede çalışmalara başladı. Çalışmaların ilk etabında Yeşilköy İstasyon Caddesi - Sahil Yolu katılımında yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltması yapılmaya başlandı. Çalışmanın devamında 2 Ocak 2025'te Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde yapılacak yağmur suyu çalışmaları için Yenikapı yönünde 2 şerit daha trafiğe kapatılacak. Yağmur suyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, okulların kapanmasını bekleyecek. Okulların kapandığı 18 Ocak 2025 günü, ekipler Florya yönünde 3 şeridi tamamen trafiğe kapatarak kot düşürme çalışmasına başlayacak. 45 gün sürmesi planlanan çalışma kapsamında trafik akışı Yenikapı yönünden sabah ve akşam trafik yönüne göre 2 gidiş 1 geliş olacak şekilde sağlanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ataköy Marmaray Alt Geçidi'nde Kot Düşürme Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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