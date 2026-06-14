Başkentin simge yapılarından Atakule, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yılı dolayısıyla ışıklandırıldı.
Atakule, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz büyük özveriyle görev yapan Jandarma için kırmızı ve mavi renklere büründü.
Atakule'deki ekrana, Türk bayrağı ve Jandarma logosu ile "Kanun ordusu Jandarma 187 yaşında" ifadesi yansıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Atakule, Jandarma'nın 187. Yılı İçin Işıklandırıldı - Son Dakika
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