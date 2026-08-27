Atakum'da Boğulma Tehlikesi: 8 Kişi Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı.

Vezirköprü ilçesinden Atakum'a gelen S.A. (46), T.K. (41), Y.K. (15), A.K. (22), E.K. (18), N.K. (46), H.K. (48) ile E.K. (18) serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan 8 kişiyi gören vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlardan yardım istedi.

Cankurtaranlar, 8 kişiden 4'ünü sudan baygın halde çıkarttı. 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 4 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Sudan çıkarılan diğer 4 kişi ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Boğulma tehlikesi geçirenlerden 6'sının akraba oldukları belirtildi.