Atakum\'da \'Göçebe Tuvaller\' Sergisi Açıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde "Göçebe Tuvaller" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi.

Farklı disiplinlerden çok sayıda sanatçının eserlerinin yer aldığı sergiye ilgi yoğun oldu.

Doğa ve göç temalarının işlendiği eserler ziyaretçilerden beğeni topladı.

Etkinlik kapsamında sanatçılar bir araya gelerek üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Serginin 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, serginin, kentin kültür-sanat hayatına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Eker, "Burada bir sergi etkinliğinde beraberiz. Göçebe Tuvaller grubu, ulusal anlamda oluşturulmuş bir grup ama uluslararası etkinlikleri de olan, çalışmalarını sergileyen bir grup. Daha önce 2019-2020 yılında bizim Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsünde bir çalıştay etkinliğinde bulunmuşlar ve sergi açmışlardı. İkinci defa Samsun'a gelen bir grup, içinde uluslararası sanatçılar da var, yine Samsunlu yerel sanatçılarımız da var. Dolayısıyla böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın ayrıca ikinci defa gururunu yaşıyoruz." dedi.

Göç yolları ve doğa temelli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden ressam Muhip Süeltürk, "Sergilerimiz yurt içi ve yurt dışında gerçekleşiyor. Su havzaları, akarsular, deltalar ve doğadaki dengesizlikler üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu alanlarda yaşanan birikimlerin ve travmanın izlerini göç yollarında sanatla ifade ediyoruz." diye konuştu.

Çalışmalarını doğanın içinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Süeltürk, "Sanatı müze duvarlarından çıkarıp hayatın içine taşıyoruz. Irmak kenarlarında, deltalar ve kuş cennetlerinde çalışıyoruz. Bu yönüyle dünyada bu işi yapabilen bağımsız bir ressamlar topluluğu olarak öne çıkıyoruz." dedi.