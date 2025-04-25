Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametgaha düzenlenen operasyonda çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında T.A'nın ikametgahına baskın düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik cop, çelik yelek, balta ile ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli T.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Silah Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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