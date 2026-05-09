Atakum\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 157 tabanca fişeği, 5 şarjör, 50 kurusıkı fişek, bir miktar esrar maddesi, 0,54 gram taş kokain ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.