Atakum'da Taksiden Et Taşınmasına Ceza

30.03.2026 11:51
Samsun Atakum'da taksinin bagajından et taşıyan lokantaya para cezası kesildi, etler imha edilecek.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde taksinin bagajındaki etlerin taşındığı lokantaya idari para cezası uygulandı.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde bir taksinin bagajdaki etlerin et lokantasına taşındığı görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşletmeye giden ekipler, yaptığı çalışmayla 152 kilo ete el koydu. İşletmeye ise idari para cezası uygulandı.

Etlerin inceleme sonrası imha edileceği ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

