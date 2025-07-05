Samsun'un Atakum ilçesinde İl Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.O'nun (38) kullandığı 06 DLU 453 plakalı otomobil ile N.K. (55) idaresindeki 55 HT 985 tır, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüjü aşan otomobil, İl Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüye ilk yardımı, jandarma ekipleri yaptı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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