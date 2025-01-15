Atakum\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonuda 265 gram sentetik ecza ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheli C.A'nın (21) üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 265 gram sentetik ecza ele geçirildi.
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