Atalay, Maden İşçileriyle İftarda Bir Araya Geldi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki maden ocağında çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi.

Atalay, yerin metrelerce altında madencilerle orucunu açtı.

Madencilerle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atalay, "Madenciler her gün 8 saatini burada geçiriyor. Türkiye'nin kendi öz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, iş yeri ve milli üretimin desteklenmesi, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını kazanması temel gereksinimdir." dedi.

Atalay, yer altı kaynaklarının önemine değinerek, "Ülkemizin enerji sektörünün sürdürülebilir olmasının temel ürünü burada üretilen kömürdür." ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların çalışma hayatında yer almasının ve sendikal güvencenin öneminden bahsetti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve işletme yetkililerinin de katıldığı programın sonunda Atalay, maden işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.