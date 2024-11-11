Atama kararları Resmi Gazete'de

Güncel

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.