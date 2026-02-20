Atama Usullerinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atama Usullerinde Değişiklik Yapıldı

20.02.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin adı, "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" şeklinde değiştirildi.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı "Ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerini belirlemektir." şeklinde değiştirildi.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile kararnamedeki ekli cetvellerde kadro, pozisyon ve görevlerine yer verilenler hariç kamu işletmeleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yer almayacak.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri" gibi kadroların bulunduğu (I) sayılı cetvel ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları ve Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcıları gibi kadroların bulunduğu (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı Kararıyla atama yapılacak.

Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademe yöneticilere devredebilecek.

Atama usulü ve atamaya yetkili makamı bu düzenlemeyle belirlenen (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevler hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin diğer hükümleri uygulanmayacak.

Kararnamenin atama şartlarını belirleyen 3. maddesinde de değişikliğe gidilirken, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte ekli (III) sayılı cetvel kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar görev süresi bakımından atandıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olmaya devam edecek.

Kararnamede yer alan üst kademe kamu yöneticilerini gösteren (I) sayılı cetvelde değişikliğe gidildi.

Söz konusu kararnamedeki, üst kademe kamu yöneticilerini gösteren cetvelden bazı kadrolar çıkarılırken, İletişim Başkanı, Siber Güvenlik Başkanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanı başta olmak üzere bazı kadrolar da eklendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yönetim kurulunu düzenleyen maddesinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, beş üyeden oluşan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının tabii üyeleri dışındaki üyeleri de Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atama Usullerinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 00:51:25. #7.11#
SON DAKİKA: Atama Usullerinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.