Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında iki genel müdür görevden alınırken, yerlerine yeni isimler atandı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan görevden alınarak yerine Selçuk Aydemir atandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı'nın yerine ise Dursun Baştürk getirildi.

Selçuk Aydemir, daha önce Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi görevden alındı. Kararda Terzi'nin yerine yapılacak atamaya ilişkin bilgi yer almadı.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya atandı.