Ataşehir Belediye Başkanı İçerenköy Meyve ve Sebze Hali projesini inceledi

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediye başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla bölgesine taşıyacağı İçerenköy Meyve ve Sebze Hali için çalışmalarına devam edilen proje alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Projenin yüzde 90'ının tamamlandığını belirten Adıgüzel, halin boşalacak arazisi ile ilçeye yeni bir yeşil alan daha kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçerenköy Meyve Sebze Hali'nin Tuzla'ya taşınacağı konusunda bölge halkının beklediği müjdeyi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce sözünü verdiği taşınma faaliyetleri aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de çalışmaları yerinde inceledi. Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Kıymetli Ataşehirliler sevgili komşularım, yağmur çamur demeden sizler için çalışıyoruz. Hepinizin merakla beklediği İçerenköy'deki hal binasının ne zaman taşınacağı sorusuna cevap bulmak için bugün Tuzla'dayız. Yapmış olduğumuz incelemelerde öğrendik ki, 460 bin metrekareye kurulacak olan ve 236 bin metrekare kapalı olan bulunan yeni hal binasının yüzde 90'ı tamamlanmış" dedi.

Trafik çilesi sona erecek

Halin Ataşehir'den taşınmasının ardından, bölgede trafik sorunun çözüleceğine de dikkat çeken Başkan Adıgüzel, "Halin taşınmasıyla birlikte uzun zamandır kangren haline dönüşen trafik sorunu da çözülmüş olacak ve Ataşehirliler rahat nefes alacak" diye konuştu.

Şehre nefes aldıracak 62 bin metrekarelik yeşil alan ortaya çıkacak

Hal binasının en hızlı şekilde Tuzla'ya taşınması için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceklerini de vurgulayan Adıgüzel, "Ekrem Başkanımızın vermiş olduğu müjdenin takipçisiyiz. Proje tamamlandıktan sonra Ataşehirimiz, mükemmel bir 62 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazanacak. Hal binamızın yerinde kültür merkezleri, eğitim alanları, hizmet alanları ve yoğunlukla yeşil alanların olduğu büyük bir kompleks hayata geçecek. İçerenköyümüz, Ataşehrimiz devasa yeni bir yeşil alanla buluşacak" ifadelerini kullandı.