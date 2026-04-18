Onursal Adıgüzel'den İlk Mesaj: "Gerçekler Er ya da Geç Ortaya Çıkacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onursal Adıgüzel'den İlk Mesaj: "Gerçekler Er ya da Geç Ortaya Çıkacak"

18.04.2026 13:01  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gözaltına alınmasının tamamen siyasi bir itibar suikastı olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Haksız, hukuksuz yere gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi çeşitli iftiralarla bugün sizlerden uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız" ifadesini kullandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından el yazısıyla yayımladığı ilk mesajında, "Sevgili Ataşehirli komşularım, göreve geldiğim ilk günden bugüne Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaşta büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım. Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben bugün gençlerle birlikte ilk gün heyecanını yaşayacaktım" dedi.

Adıgüzel, "Haksız, hukuksuz yere gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi çeşitli iftiralarla bugün sizlerden uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Onursal Adıgüzel'den İlk Mesaj: 'Gerçekler Er ya da Geç Ortaya Çıkacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 14:04:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Onursal Adıgüzel'den İlk Mesaj: "Gerçekler Er ya da Geç Ortaya Çıkacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.