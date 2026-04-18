Onursal Adıgüzel'den İlk Mesaj: "Gerçekler Er ya da Geç Ortaya Çıkacak"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından el yazısıyla yayımladığı ilk mesajında, "Sevgili Ataşehirli komşularım, göreve geldiğim ilk günden bugüne Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaşta büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım. Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben bugün gençlerle birlikte ilk gün heyecanını yaşayacaktım" dedi.

Adıgüzel, "Haksız, hukuksuz yere gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi çeşitli iftiralarla bugün sizlerden uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız" ifadesini kullandı.