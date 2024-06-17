Ataşehir Belediye Başkanı Personelini Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, personelini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Adıgüzel, "Onların gösterdiği özveri ve gayreti takdir etmek istiyorum. Bayram gününde Ataşehir'imize hizmet eden ve emek harcayan tüm çalışanlarımızı takdir ediyorum" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede işleyişin aksamaması için çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi ekipleri, bugün erken saatlerde mesaiye başladı. Çalışanlarıyla bayramlaşmak ve işleyiş hakkında bilgi almak için yola çıkan Başkan Adıgüzel da ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu şantiyeyi ardından da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çağrı Merkezi birimlerini ziyaret etti.

Çalışanların tek tek bayramını kutlayan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Bugün burada, şehrimizin temizlik hizmetlerini üstlenen değerli personelimizle bir aradayız. Bu vesileyle, onların gösterdiği özveri ve gayreti takdir etmek istiyorum. Her gün şehrimizin temizliği için yoğun bir çaba sarf ediyorlar ve bu çalışmalarıyla şehrimize değer katıyorlar. Kurban Bayramı'nı bu özel günümüzde, böylesine anlamlı bir yerde kutlamak benim için büyük bir mutluluk. Hep birlikte şehrimizin güzelliğine katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram gününde Ataşehir'imize hizmet eden ve emek harcayan tüm çalışanlarımızı takdir ediyorum."