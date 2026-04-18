Ataşehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkanı Onursal Adıgüzel ile Birlikte 18 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Ataşehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkanı Onursal Adıgüzel ile Birlikte 18 Kişi Gözaltına Alındı

18.04.2026 02:16  Güncelleme: 03:10
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte toplam 18 kişiyi rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla gözaltına aldı.

(İSTANBUL)- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi, "rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve bazı personelin de aralarında bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında "Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla  ilimizde 45 adreste 17.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. 2 firari şahsın ise yakalama çalışması devam etmektedir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Onursal Adıgüzel, Yerel Haberler, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkanı Onursal Adıgüzel ile Birlikte 18 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'ne Operasyon... Başkanı Onursal Adıgüzel ile Birlikte 18 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
