Ataşehir Belediyesi 2025'te Kültür ve Sanat Etkinliklerine Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, 2025 yılında da kültür ve sanat etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan etkinlikler, ocak ayı boyunca ilçelilerle buluşacak.

Ataşehir Belediyesi, yeni yılın ilk ayında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çeşitli etkinlikler hazırladı.

İlk etkinlik, 4 Ocak Cumartesi günü (yarın) Düştepe Oyun Müzesi'nde gerçekleşecek "Kilden Tablo Atölyesi" ile başlayacak. Çocukların hayal gücünü geliştirecek etkinlik, onlara farklı bir sanat dalı deneyimleme fırsatı sunacak. 5 Ocak Pazar günü ise yine Düştepe Oyun Müzesi'nde "Mono Baskı Atölyesi" düzenlenecek. Çocuklar, baskı sanatını keşfederek kendi tasarımlarını yaratacak.

Etkinlikler, 11 Ocak Cumartesi günü Düştepe Oyun Müzesi'nde "Kağıttan Dönme Dolap Yapım Atölyesi" ve İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Önüm, Arkam, Sağım, Solum, Doğa Yaratıcı Drama ve Felsefe Atölyesi" ile devam edecek. Çocuklar, hem eğlenceli bir şekilde doğayı keşfedecek hem de yaratıcı drama çalışmalarıyla kendi dünyalarını ifade etme şansı bulacak.

Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde 12 Ocak Cumartesi günü ise ünlü yazar Özge Lokmanhekim çocuklarla bir araya gelecek. "Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor" etkinliği kapsamında çocuklar, yazarlık yolculuğunu öğrenirken yaratıcı düşüncelerini paylaşma fırsatı bulacak. Aynı günkü etkinliklerin çocuk tiyatrosu bölümünde; Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Mikrobistan" adlı oyun, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ise "Kitaplara Giden Tren" adlı oyun Ataşehirli minik sanatseverlerle buluşacak. Atölye bölümünde de Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi'nde "Keçeden Çanta Yapım Atölyesi" düzenlenecek.

Düştepe Oyun Müzesi'nde 13 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek "Yazar Hafize Çınar Güner ile Etkileşimli Okuma/Masal Yoga Atölyesi" etkinliğinde; çocuklar, hem masal dinleyecek hem de yoga ile rahatlama fırsatı bulacak. Etkinlikler, 18 Ocak Cumartesi günü Düştepe Oyun Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Renkli Kelebekler Atölyesi" ve 19 Ocak Pazar günü "Kolaj Atölyesi" ile sürecek.

Yılın son haftalarında ise İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 25 Ocak Cumartesi günü "Vefatının 72. Yılında, Şiirleri, Fıkraları, Eserleri ve Bilinmeyen Yönleriyle Neyzen Tevfik Kolaylı" adlı özel bir etkinlik düzenlenecek. Aynı gün, Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi'nde, ünlü çocuk kitapları yazarı Aytül Akal ile "Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor" etkinliği yapılacak.

Ocak ayı etkinliklerinin yetişkinlere yönelik ücretli olarak gerçekleştirilen Konuk Yapımlar bölümünde ise "Uçurtmanın Kuyruğu", "Tatavlada Son Dans", "Yatak Odası Komedisi", "Entrikalı Dolap Komedisi", "Notre Dame'ın Kamburu Müzikali", "Gölgelerin Efendisi", "Üç Dahi" ve "Cadı Kazanı" isimli oyunlar ile mizah programı "Meksika Açmazı" ve "Böyleyken Böyle" stand-up gösterisi Ataşehir'de sahnelenecek.