Ataşehir Belediyesi Ağustos Ayında Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor

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(İSTANBUL) - Yaz günlerini eğlenceli ve kültürel açıdan zengin hale getirmeyi hedefleyen Ataşehir Belediyesi, ağustos ayında düzenleyeceği etkinliklerle hem çocukları hem de ailelerini sinema, spor, oyun ve müzikle buluşturacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından müzikseverler için düzenlenen "Parkta Müzik Var" etkinlikleri, ağustos ayı boyunca sekiz farklı parkta gerçekleştirilecek. "Sandalyeni kap gel" sloganıyla yapılan etkinlikler, akşam saat 20.00'de başlayacak.

Parklardaki etkinliklerde ise sek sek, yakan top ve ip atlama gibi eğlenceli oyunlar çocukların enerjilerini atmalarını sağlarken, çeşitli atölyeler de düzenlenecek. Taç ve Kukla Atölyesi, Müzik Aleti Yapımı Atölyesi, Boyama Atölyesi ve Bilim Atölyesi gibi birçok yaratıcı atölye, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak.

Ataşehir'deki parklar, ağustos ayında her akşam 21.00'de düzenlenecek "Çocuk Sinema Günleri"ne ev sahipliği yapacak. Çocuklar, açık hava sinemalarında sevilen filmleri izlerken, patlamış mısır yiyecek.

Ataşehirlileri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla ilçenin parklarında düzenlenen sabah sporu etkinlikleri de devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen kültür-fizik hareketlerine dayalı sabah sporu etkinliklerine isteyen her vatandaş ücretsiz olarak katılabilecek.