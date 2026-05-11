Ataşehir Belediyesi Aşevi, Bu Yıl da Kurban Bağışlarını Kabul Edecek

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi Aşevi, bu yıl da makbuz karşılığı teslim aldığı kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak bayram sevincinin daha geniş kitlelerle paylaşılmasına katkı sağlayacak.

Ataşehir Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya devam edecek. Yıllardır her gün binlerce ihtiyaç sahibi yurttaşın sıcak yemek ihtiyacını karşılayan Ataşehir Belediyesi Aşevi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde duyarlı vatandaşların kurban ve adak bağışlarını bekliyor.

İhtiyaç sahiplerine yılda yaklaşık 500 bin kap sıcak yemek desteği sunan Aşevi, bağışlanan kurban etlerini hijyenik koşullarda özenle işleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Aşevi, kurban ve adak bağışlarını 2 kilogramlık paketler halinde dağıtıyor.

Kurban ve adak bağışında bulunmak ve detaylı bilgi almak için hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında (0216) 580 99 10 numaralı telefondan Ataşehir Belediyesi Aşevi'ne ulaşabilecek.