Ataşehir Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin ilçenin mahallelerinde başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarının yeni durağı Barbaros Mahallesi oldu. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de çalışmaları yerinde denetleyerek, "Hedefimiz, Ataşehirimizi İstanbul'un en temiz ilçesi yapmak" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin mahallelerde başlattığı geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları İnönü Mahallesi'nin ardından Barbaros Mahallesi'nde devam etti. Mahallelere hızlı, yoğun ve geniş kapsamlı hizmet sunulan uygulama kapsamında Ataşehir Belediyesi'nin Temizlik İşleri, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri gibi tüm saha ekipleri aynı anda alana indi.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan yurttaşların yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çaba sarf edilen çalışmalarda 100'ü aşkın personel görev aldı. Evlerinden ve iş yerlerinden şikayetlerini ileten yurttaşlara anında çözüm getirildi.

Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Adıgüzel, "İnönü Mahalle'mizde başlattığımız temizlik ve bakım çalışmalarını Barbaros Mahalle'mizde sürdürüyoruz. Sokak ve parkların bakımını yapıyoruz. Ataşehir'i pırıl pırıl yapacak çalışmalarımızı tüm ekiplerimizle sürdürüyoruz. Hedefimiz, Ataşehirimizi İstanbul'un en temiz ilçesi yapmak. Bu uygulamamız önümüzdeki haftalarda Ataşehir'in diğer mahallelerinde devam edecek" diye konuştu.