Ataşehir Belediyesi, Çocuk Gündüz Bakımevi Kapasitesini Bine Çıkarıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi, Çocuk Gündüz Bakımevi Kapasitesini Bine Çıkarıyor

Ataşehir Belediyesi, Çocuk Gündüz Bakımevi Kapasitesini Bine Çıkarıyor

Ataşehir Belediyesi, mevcut çocuk gündüz bakımevlerinin kapasitesini yeni açılacak bakımevleri ile birlikte bin çocuğa ulaştırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yeni kreşlerin ekolojik özellikleriyle çocukların gelişimine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

03.12.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin dört farklı noktada bulunan çocuk gündüz bakımevlerinin kapasitesinin yeni açılacak bakımevleri ile bine yükseltilmesi planlanıyor. Vatandaşa dokunan hizmetleri sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ataşehir Belediyesi'nin kreşlerinden 600'e yakın çocuk faydalanıyor, bu sayıyı hızlıca artırıyor olacağız. Çünkü bizim önceliğimiz çocuklarımız, bizim önceliğimiz Ataşehir'de yaşayan tüm vatandaşlarımız" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin ilçede yaşayan çocuklar için hizmete açtığı gündüz bakımevleriyle, çocukların hem sosyal ve iletişim becerilerinin gelişimine, hem de özgüven ve yeni yetenekler kazanmalarına katkı sunuluyor. Hafta içi 08.00 ve 17.30 saatleri arasında hizmet veren dört gündüz bakımevinde, 600 çocuğa kreş imkanı sunan Ataşehir Belediyesi, ailelerden gelen yoğun talebi karşılamak için Ferhatpaşa ve Örnek mahallelerinde yeni çocuk gündüz bakımevleri açacak. Yeni bakımevleri sayesinde, mevcut kapasite bin çocuğa ulaşacak.

İlk 'ekolojik kreş' açılıyor

Planlamaya göre ilk olarak Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içerisine altı derslikli yeni bir çocuk gündüz bakımevi kurulacak. Çocuk gündüz bakımevi; çocuklara özel 300 metrekare hobi bahçesi, sulama sistemi ve kendi elektriğini üretebilen çatısındaki güneş panelleri ile ekolojik bir kreş olarak hizmet verecek.

Çocuklarının kreşlerde eğitim almasını isteyen ilçeli ailelerden yoğun talep geldiğini vurgulayan Başkan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Vatandaşa dokunan hizmetleri bir adım geri atmadan sürdürüyor olacağız"

"Ataşehir Belediyesi'nin kreşlerinden altı yüze yakın çocuk faydalanıyor, bu sayıyı hızlıca arttırıyor olacağız. Yakın zamanda Ferhatpaşa Mahallemizde yeni bir kreşin daha temelini atacağız. Biz, vatandaşa direkt dokunan hizmetleri hiç çekinmeden, bir adım geri atmadan sürdürüyor olacağız. Çünkü bizim önceliğimiz çocuklarımız, bizim önceliğimiz Ataşehir'de yaşayan tüm vatandaşlarımız. Onların sorunlarını çözmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu çabamızı sürdürüyor olacağız. Bu çalışmalarımızla hem ailelerin hem de çocukların hayatı kolaylaşacak. Yeni açılacak bakımevleriyle, daha fazla anne ve baba çocuklarının emin ellerde olduğunu, iyi beslendiğini, iyi eğitim aldığını, eğlendiğini ve mutlu olduğunu bilerek, iş hayatlarına daha rahat odaklanabilecekler."

İBB ve Ataşehir Belediyesi'nin kreşleriyle toplam kapasite bin 500'e ulaşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de Ataşehir'de; Barbaros, Esatpaşa ve Kayışdağı mahallelerinde bulunan kreşleriyle birlikte, iki belediyenin sağladığı toplam kapasite bin 500'e ulaşacak. Bu sayede daha fazla çocuğa güvenli, kaliteli ve uygun ücretli çocuk yuvaları sağlamanın yanı sıra annelerin de istihdama katılması desteklenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi, Çocuk Gündüz Bakımevi Kapasitesini Bine Çıkarıyor - Son Dakika

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