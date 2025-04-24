Ataşehir Belediyesi Deprem Yönetimi Sürecini Takip Ediyor

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından süreci, Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyor. İlçede şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildiren Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ekiplerimiz şu anda sahada bulunuyor. Acil durumlarınız için belediyemizin çağrı merkezi ve ekiplerimiz 7/24 görevinin başında olacaklar" dedi.

Merkez üssü Marmara Denizi İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ataşehir Belediyesi, süreci Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki Kriz Merkezi'nde yakından takip ediyor. Ekipler, sahada kontrollerini sürdürürken; gelen talep ve ihbarlar da Afet Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında değerlendirilerek harekete geçiliyor.

Depremin hemen ardından Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezi'nde süreci değerlendiren Başkan Adıgüzel, şu ana kadar ilçede herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

Ekiplerin sahada aralıksız olarak kontrollerine devam ettiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Adıgüzel, "Sevgili komşularım, İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle ekiplerimiz şu anda sahada bulunuyor. İlçemiz genelinde herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol ettik ve herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık. Tüm komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil durumlarınız için belediyemizin çağrı merkezi ve ekiplerimiz 724 görevinin başında olacaklar. Belediyemize 0216 570 50 00 numaralı telefon hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Deprem konteynerleri Ataşehir'in mahallelerinde

Ataşehir Belediyesi, daha önce hazırlık projeleri kapsamında ilçedeki mahallelere deprem konteynerleri yerleştirmişti. Son olarak Ferhatpaşa Mahallesi'ne yerleştirilen deprem konteynerleri içerisinde olası bir depremde hayat kurtaracak araç ve gereçler bulunuyor. Deprem konteynerlerinin içerisinde seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, kazma - kürek, çekiç-balyoz, yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti, katlanabilir sedye, megafon, termal battaniye, soğuk iklim çadırı ve su deposu gibi 50 parça malzeme yer alıyor. AFAD standardına göre hazırlanan deprem konteynerlerinin içerisindeki malzemelerin kontrolleri ve bakımları da Ataşehir Belediyesi tarafından belirli periyotlarla yapılıyor.

Arama Kurtarma Afet Köyü hazır durumda

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile olası afetlere karşı önemli hazırlıklar sürdüren Ataşehir Belediyesi, deprem gibi afetlere karşı Arama Kurtarma Afet Köyü'nü hayata geçirmişti. Arama Kurtarma Afet Köyü; yemekhane çadırı, barınma çadırı, sağlık çadırı ve yönetim çadırı gibi alanları ile olası afetlerde hazır halde bulunuyor. Proje kapsamında günlük 3 bin kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin yanı sıra dinlenme ve uyku alanı, ilk yardım ve acil müdahale alanları da yer alıyor.

Ataşehir'de olası bir afet durumunda vatandaşların hızlı ve güvenli bir şekilde toplanabileceği 150 adet de toplanma alanı bulunuyor.