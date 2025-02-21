Ataşehir Belediyesi Kış Koşullarıyla Mücadele İçin Kar Timi Oluşturdu - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Kış Koşullarıyla Mücadele İçin Kar Timi Oluşturdu

Ataşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele için 382 personel ve 59 araçla gün boyunca sahada görev yapan Kar Timi'ni oluşturdu. Hastaneler, okullar ve önemli kamu binalarının çevresinde tuzlama çalışmaları yapılıyor.

21.02.2025 17:50  Güncelleme: 19:46
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin kış şartlarıyla mücadele için oluşturduğu Kar Timi, sahada 7/24 görev yapıyor. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Üç gün boyunca, üç vardiya, 382 personelimiz ve 59 aracımız sahada olacak. Özellikle hastanelerin, sağlık ocaklarının, camilerin, okulların ve bankaların çevresini tuzluyor olacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin kış koşullarına karşı oluşturduğu Kar Timi, sahada aktif olarak çalışarak yolların açık kalmasını ve vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için yoğun bir mücadele veriyor.

193 ihbar değerlendirildi, 275 çuval tuz desteği sağlandı

Üç vardiya halinde sahada görev yapan 382 personel ve 59 araç; kar küreme, tuzlama ve yol açma işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 193 ihbar değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapılırken, vatandaşa 275 çuval tuz desteği sağlandı. Ana arterlerden sokaklara, kaldırımlardan okul yollarına kadar her alanda yapılan çalışmalar öncelikle hastane çevreleri, okul yolları ve toplu taşıma güzergahlarında yoğunlaştırılıyor.

Üç gün boyunca üç vardiya olarak sahada olacaklar

Karla mücadeleye ilişkin çalışmaları dün gece geç saatlere kadar sahada takip eden Başkan Adıgüzel, "Kıymetli Ataşehirliler, saat 02.00'yi 20 geçiyor. Ferhatpaşa Mahallesi'ndeyiz. Başkan yardımcımız, birim müdürlerimiz ve ekip arkadaşlarımızla kışla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Üç gün boyunca, üç vardiya, 382 personelimiz ve 59 aracımız sahada olacak. Özellikle hastanelerin, sağlık ocaklarının, camilerin, okulların ve bankaların çevresini tuzluyor olacağız. Ekip arkadaşlarımızla sizlerin güvenle ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Ataşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına ilişkin ihbar ve talepleri, 0216 570 50 00 numaralı çağrı merkezi ve 0530 166 48 73 numaralı WhatsApp destek hattı üzerinden karşılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Kış Koşullarıyla Mücadele İçin Kar Timi Oluşturdu - Son Dakika

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