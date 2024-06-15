Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi hijyen çalışmalarına başladı

Güncel

(İSTANBUL) - Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirler kapsamında Ataşehir Belediyesi ekipleri, kesim ve satış yerlerindeki hijyen standartlarını yükseltmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ataşehir Belediyesi ekipleri, kurban kesim ve satış yerlerinin hijyenini sağlamak için harekete geçti. Çalışmalar kapsamıdna Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem hayvanların kesime uygunluğunu denetleyecek hem de hastalık bulaştıran sinekler ve diğer zararlı organizmaların kontrolü için ilaçlama çalışmalarını sürdürecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kesim alanında ortaya çıkan atıkları uygun şekilde imha ederek gerekli temizlik çalışmalarını yapacak.

Toplum sağlığını korumanın öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek durumların oluşmaması adına önleyici ve koruyucu tedbirler aldıklarını belirtti.