Ataşehir Belediyesi'nden 'Anadolu Aydınlanması: Köy Enstitüleri' Sergisi Açılışı

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, "Anadolu Aydınlanması: Köy Enstitüleri" adlı serginin açılışını yaptı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bir yanda umut, bir yanda da direnişin mirası bize ışık tutacak, umut verecek, direnişimizi güçlendirecek bir sergi olacak" dedi.

Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyetin köklü eğitim hamlelerinden Köy Enstitüleri'nin mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla hazırlanan "Anadolu Aydınlanması Köy Enstitüleri" isimli serginin açılışını yaptı.

Açılışa Başkan Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sergiyi hazırlayan Karabey Aydoğan, Köy Enstitüsü mezunu şeref konukları Ülker Yol, Kazım Kara ve Nezir Şener ve CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ile ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergide, Karabey Aydoğan'ın 35 yıl boyunca topladığı Köy Estitüleri'yle ilgili tüm belge, fotoğraf, kitap, dergi, obje, diploma ve eşyalar izlenime açıldı. Açılışa katılanlar, sergide yer alan fotoğraflar, belgeler ve dönemin simgelerinin yer aldığı antika ürünlerle geçmişin izlerini yakından görme fırsatı buldu. Sergiye özel olarak hazırlanan kısa film gösterimleri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Sergiyi hazırlayan Karabey Aydoğan okuyucuları için kitaplarını da imzaladı.

Adıgüzel, bu tür sergilerin sadece tarihi değil, aynı zamanda geleceğe ilişkin önemli mesajlar taşıdığını belirterek, Ataşehir'in kültürel çeşitliliğini ve eğitimdeki dönüşüm süreçlerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Son zamanlarda toplumsal olarak umuda ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Adıgüzel, "Bir yanda umut, bir yanda da direnişin mirası bize ışık tutacak, umut verecek, direnişimizi güçlendirecek bir sergi olacak" diye konuştu.

Köy Enstitüleri'ni "eşsiz bir arşiv" olarak tanımlayan Adıgüzel, Ataşehir'deki her çocuğun eşit eğitim imkanlarından yararlanması için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, "Biliyoruz ki her çocuk eşit imkanlarda eğitim alabilirse, o ülke aydınlanabilir. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bu sergi daha çok insana ulaşsın" ifadelerini kullandı.

Sergi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 18 Mayıs 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Serginin kapanış saati ise 16.00 olacak.