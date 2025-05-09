Ataşehir Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Etkinlik

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, Anneler Günü'nü 12 Mayıs'ta düzenleyeceği dans gösterileri, koro performansları ve atölye çalışmalarından oluşan defile ile kutlayacak.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği eğitimlere katılan kursiyerler, Anneler Günü etkinliğinde buluşuyor. Anneler Günü dolayısıyla kursiyerlerin 1 yıl boyunca ortaya koyduğu el emeği ürünlerin sergileneceği etkinlik, 12 Mayıs Pazartesi günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde saat 13.30'da başlayacak. Etkinlikte dans gösterileri (sirtaki, folklor ve parlak şapkalarla renklendirilen performanslar), atölye çalışmalarının yer aldığı defile, kursiyer sunumları ve koro performansları yer alacak.