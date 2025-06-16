Ataşehir Belediyesi'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, artan ekonomik zorluklar karşısında dar gelirli vatandaşların yanında olabilmek amacıyla Örnek Mahallesi'nde "Kent Lokantası" açmaya hazırlanıyor. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Kimsenin yoksullukla baş başa bırakılmadığı bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ataşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Örnek Mahallesi'nde "Kent Lokantası" yapılmasını kararlaştırdı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşların yanında olabilmek için ilçe çapında yeni bir sosyal hizmeti daha hayata geçirmeye hazırlanan Ataşehir Belediyesi, ilk Kent Lokantasını yakın zamanda hizmete açmayı planlıyor.

Kent Lokantası projesiyle; ihtiyaç sahiplerine, emeklilere, öğrencilere ve düşük gelirli yurttaşlara, hijyenik koşullarda hazırlanmış, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunulacak. Her gün sıcak yemek servisinin yapılacağı lokanta, yalnızca bir yemek noktası değil, aynı zamanda mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği bir dayanışma alanı olacak.

İsmet İnönü Parkı içerisinde hayata geçirilecek Kent Lokantasının yapım süreci önümüzdeki günlerde başlayacak, tamamlandıktan sonra vatandaşlara sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunacak.

"Kimsenin yoksullukla baş başa bırakılmadığı bir kent için çalışmaya devam edeceğiz"

Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin derin yoksulluğunu en doğru şekilde gösteren projelerden biri olan Kent Lokantaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun en önemli projelerinden biridir. Ekrem Başkan'ın hayata geçirdiği ve büyük beğeni toplayan Kent Lokantası hizmetinin Ataşehir'deki ilk şubesi açmak için biz de çalışmalarımıza başladık. Kent Lokantaları; yalnızca açlığı değil, toplumsal eşitsizliği de azaltmayı hedefleyen bir projedir. Örnek Mahallesi'nde atacağımız bu ilk adım, sosyal dayanışmanın büyüdüğü bir Ataşehir'in habercisi olacak. Kimsenin yoksullukla baş başa bırakılmadığı bir kent için çalışmaya devam edeceğiz."

"Amacımız, sofraların paylaşıldığı bir kent yaşamı kurmak"

Kent Lokantası hizmetini ilçedeki her mahalleye ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Adıgüzel, "Örnek Mahallemizde yerini belirlediğimiz lokantamızın temelini çok yakında atıp hizmete almayı planlıyoruz. Amacımız; kimsenin aç kalmadığı, sofraların paylaşıldığı bir kent yaşamı kurmak. Kent Lokantamız tamamladıktan sonra, sadece Örnek Mahallesi'ndeki komşularımızın değil, kentin bu yakasında yer alan Esatpaşa, Fetih, Yenisahra, Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallelerindeki komşularımızın da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir nokta olacak. Besleyici öğünlere, uygun fiyatla ulaşılabilecek Kent Lokantası hizmetimiz tüm kıymetli komşularımıza hizmet verecek" şeklinde konuştu.