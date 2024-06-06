Ataşehir Belediyesi'nden 'Güne Bakan Kadınlar' sergisi

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda dikiş ve nakış eğitimi alan kadınlar, el emeği ürünlerini,'Güne Bakan Kadınlar' sergisinde İstanbulluların beğenisine sunacak.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği dikiş ve el nakışı eğitimlerine katılan kadınlar, bir yıl boyunca öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları el işlerini 'Güne Bakan Kadınlar' etkinliği ile sergileme fırsatı bulacak. Etkinlik, 7 Haziran 2024 Cuma günü 12.00 - 20.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta gerçekleşecek. Katılımcılara sertifikaları, törenle verilecek.

Etkinlikte, halk oyunları gösterisinin yanı sıra, çocuk atölyeleri, şarkını söyle etkinliği ve dj performans yer alacak. Ayrıca Türk müziğinin sevilen seslerinden Özlem Abacı da etkinlikte sahne alacak.

Etkinlik programı şöyle:

13: 00 Açılış Konuşması ve Sertifika Töreni

14: 00 Halk Oyunları Gösterisi

14: 30 Sohbet Saati

16: 00 – 18: 00 Çocuk Atölyeleri

16: 30 Şarkını Söyle Etkinliği

18: 00 Özlem Abacı Konseri

19: 00 Dj Performansı