Ataşehir Belediyesi'nden 'Güne Bakan Kadınlar' sergisi

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda dikiş ve nakış eğitimi alan kadınlar, el emeği ürünlerini,'Güne Bakan Kadınlar' sergisinde İstanbulluların beğenisine sunacak.
Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği dikiş ve el nakışı eğitimlerine katılan kadınlar, bir yıl boyunca öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları el işlerini 'Güne Bakan Kadınlar' etkinliği ile sergileme fırsatı bulacak. Etkinlik, 7 Haziran 2024 Cuma günü 12.00 - 20.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta gerçekleşecek. Katılımcılara sertifikaları, törenle verilecek.
Etkinlikte, halk oyunları gösterisinin yanı sıra, çocuk atölyeleri, şarkını söyle etkinliği ve dj performans yer alacak. Ayrıca Türk müziğinin sevilen seslerinden Özlem Abacı da etkinlikte sahne alacak.
Etkinlik programı şöyle:
13: 00 Açılış Konuşması ve Sertifika Töreni
14: 00 Halk Oyunları Gösterisi
14: 30 Sohbet Saati
16: 00 – 18: 00 Çocuk Atölyeleri
16: 30 Şarkını Söyle Etkinliği
18: 00 Özlem Abacı Konseri
19: 00 Dj Performansı
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