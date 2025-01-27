Ataşehir Belediyesi'nden Modern Nikah Salonu Hizmeti

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin, evliliğe adım atan çiftlerin nikah törenlerine daha modern ve konforlu bir ortam sağlamak için hazırladığı yeni nikah salonu hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Hem estetik açıdan hem de işlevsellik açısından oldukça kullanışlı bir tasarım yapıldı. Çiftlerimiz ve misafirleri, burada huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir alan bulacaklar" dedi.

Yaklaşık 4 aylık bir inşaat süreci sonunda hizmete açılan Ataşehir Belediyesi'nin yeni nikah ve etkinlik salonu, sade ve kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. 150 kişilik kapasitesiyle hizmete başlayan yeni nikah salonu, ayrıca yaklaşık 200 kişilik takı töreni alanıyla da çiftlerin mutlu gününde hizmet sağlıyor. Evlenecek çiftlerin mutluluklarına imza atacakları yeni salon, standart nikah prosedürlerini tamamlayan eş adaylarının kullanımına sunuluyor.

Yeni nikah salonu hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ataşehirli çiftler için bu salon, en mutlu günlerinde modern ve konforlu bir ortamda evlenebilecekleri, unutulmaz bir mekan olacak. Hem estetik açıdan hem de işlevsellik açısından oldukça kullanışlı bir tasarım yapıldı. Çiftlerimiz ve misafirleri, burada huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir alan bulacaklar" diye konuştu.

Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Parkı içerisinde yer alan Ataşehir Nikah ve Etkinlik Salonu, geniş iç mekan düzenlemesi ve modern altyapısı ile nikah davetlilerine rahatça ağırlanabilecekleri bir ortam sağlayacak. Ataşehir Belediyesi, yeni nikah salonuyla ilçedeki evlenme törenlerine değer katarken, çiftlerin bu anlamlı günlerine daha fazla anlam kazandırmayı amaçlıyor.