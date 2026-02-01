Ataşehir'de Sanat Dolu Şubat... Her Yaştan İlçe Sakini Kültür Merkezlerinde Buluşacak

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, şubat ayında da kültür ve sanatı kentin dört bir yanına taşıyor. Konserlerden tiyatro oyunlarına, çocuklara özel etkinliklerden atölyelere uzanan zengin program, her yaştan ilçe sakinini kültür merkezlerinde buluşturacak.

Ataşehir Belediyesi, kültür ve sanatı kent yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getirme hedefiyle şubat ayında da özel bir program hazırladı. Konserler, tiyatro oyunları, edebiyat buluşmaları ve çocuklara özel etkinlikler, ay boyunca ilçe sakinleriyle buluşacak.

Türkülerden edebiyata, sahne sanatlarıyla dolu bir şubat

Şubat ayı etkinlikleri, 1 Şubat Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenecek "Bizim Türkülerimiz, Bizim Hikayemiz" Ataşehir Belediyesi Anadolu Halk Müziği Topluluğu Konseri ile başlıyor. Programda edebiyat tutkunları için "Toplumsal Değişim Odağında Yaşar Kemal'in Anlatı Evreninde Düş ve Gerçeklik" başlıklı edebiyat akşamı yer alırken, tiyatro izleyicileri de birbirinden dikkati çekici oyunlarla buluşacak. Ay boyunca "Filler ve Karıncalar", "Kim Haklı?", "Bay Samir" gibi oyunların yanı sıra Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların konuk yapımları ilçede sahnelenecek.

Çocuklar için renkli bir program

Şubat ayı boyunca çocuklar için de özel bir program hazırlandı. "Oz Büyücüsü", "Güzel ve Çirkin", "Yeni Nesil Kamishibai: Midas ve Eşek Kulakları" gibi çocuk tiyatroları sahnelenecek. Düştepe Oyun Müzesi ve kültür merkezlerinde düzenlenecek yaratıcı drama, heykel, geri dönüşüm, ritim ve kukla atölyeleri ile çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek.

Konuk yapımlar ve stand-up gösterileri

Şubat ayında ayrıca konuk yapımlar da sanatseverlerle buluşacak. Ahmet Aslan Solo Konseri, Şehir Tiyatroları'nın sevilen oyunu "Hayat Der Gülümserim", Doğu Demirkol Stand-up gösterisi ve birçok tiyatro oyunu programda yer alıyor.

Etkinlikler; İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Düştepe Oyun Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Şubat ayı kültür-sanat programına Ataşehir Belediyesi'nin web sitesinden ulaşabilecek.