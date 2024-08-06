Ataşehir Belediyesi\'nden Üniversite Sınavı Hazırlığına Destek

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(İSTANBUL) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) hazırlanan öğrenciler için Ataşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu "Deneme Kulübü" yeni kayıtlarını yarın almaya başlıyor.

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Ataşehir Belediyesi'nin onlar için sunduğu Deneme Kulübü ile TYT ve AYT öncesi test tekniklerini geliştirecek ve bilgi düzeylerini analiz edebilecek. Deneme Kulübü, Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek.

Ataşehir sınırları içerisinde ikamet eden 16 ile 25 yaş arası gençlerin katılabildiği Deneme Kulübü'ne kayıtlar, yarından itibaren yapılabilecek. Başvurular, https://ebelediye.atasehir.bel.tr/ linki üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu programda ilk deneme sınavı ise 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü yapılacak.