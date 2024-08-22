Ataşehir Belediyesi, Parkinson ve astım hastası yaşlı kadına ambulans desteği sağlıyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve yaşamın içinden hikayeleri anlatan "Bizim Hikayemiz" programının yeni konuğu, 89 yaşındaki Latife Bilen oldu. Parkinson ve astım hastası Latife Bilen, yürümekte zorlanınca Ataşehir Belediyesi'nin ambulans desteğinden yararlanmak için talepte bulundu. Talebi anında karşılık bulan Bilen, artık hastaneye gidiş ve dönüş işlemlerini çok daha rahatlıkla gerçekleştiriyor.

"Bizim Hikayemiz" serisinin yeni konuğu 89 yaşındaki Latife Bilen, sağlık sorunlarından dolayı yürüyemez hale gelince, Ataşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansı hizmetiyle onun zorlu hayatını kolaylaştırdı.

1935 doğumlu iki çocuk annesi Latife Bilen, geçmişte oldukça aktif bir hayat sürdüğünü, gezmeyi ve Türk Sanat Müziği korosunda şarkı söylemeyi çok sevdiğini ancak yaşlılık ve hastalıklar nedeniyle bu hareketliliğin yerini kısıtlı bir yaşam alanına bıraktığını aktardı. Bilen, bu hizmeti almanın kendisi için ne kadar büyük bir rahatlama sağladığını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Zamanında gezmeyi çok severdim, hiç yerimde durmazdım. Ama şimdi yürüyemediğim için Ataşehir Belediyesi'nin ambulans hizmeti benim için büyük bir nimet oldu. Hastaneye götürüyorlar, işimizi bitirdikten sonra eve getiriyorlar. Çok teşekkür ediyorum."

Latife Bilen'in kızı Ayşın Pekçeçınar de annesinin yaşam mücadelesini ve Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin kendileri için ne kadar önemli olduğuna dair duygularını "Bizim Hikayemiz" serisinde paylaştı.

Annesinin geçmişte çok sosyal bir kişiliği olduğunu ancak Parkinson hastalığı nedeniyle artık eski yaşam temposunu sürdüremediğini belirten Ayşın Pekçeçınar, "Annemin hastalıkları nedeniyle yaşadığı zorlukları anlamak zor. Hastanelere götürmek için yardım arayışına girdim ve Ataşehir Belediyesi'nin ambulans hizmeti gerçekten büyük bir destek oldu. Doktor kontrollerine giderken büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor. Ataşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı olmasaydı annemi hastaneye nasıl götürecektim bilmiyorum" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin Türkan Saylan Tıp Merkezi, Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği ve diğer sağlık hizmetlerinin, ilçedeki yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireyler için büyük önem taşıdığını belirten Pekçeçınar, "Engelli Taksi" hizmetinin de büyük bir adım olduğunu sözlerine ekledi.